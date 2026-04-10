CBF muda data de jogo entre Fluminense e Flamengo pelo Brasileirão

A CBF confirmou na noite desta quinta-feira o adiamento da partida entre Fluminense e Flamengo, no Maracanã, para as 18h (de Brasília) deste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, a partida seria disputada às 18h30 de sábado, mas ambos os clubes solicitaram o adiamento em função de problemas logísticos enfrentados pelo Flamengo na volta ao Brasil após a estreia pela Libertadores.

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Jogos da Libertadores

O Flamengo entrou em campo na noite de quarta-feira, quando venceu o Cusco por 2 a 0, na altitude da cidade peruana. Por conta do desgaste, do deslocamento e do pouco tempo de descanso, o clube rubro-negro se mobilizou para mudar a data do clássico carioca pelo Brasileiro.

O Fluminense também jogou no meio de semana pela Libertadores e empatou por 0 a 0 contra o Deportivo La Guaira, na Venezuela, na noite da última terça-feira.

Fluminense se explica

Por meio de post em seu perfil no X, o clube tricolor tentou justificar a decisão de concordar com o pedido do Flamengo de adiar o clássico pelo Brasileirão de sábado para domingo.

"Em razão do atraso no voo do Flamengo, o Fluminense foi consultado sobre a mudança do jogo de sábado para domingo. Ao ponderar o tempo de descanso e o planejamento das próximas rodadas, o Fluminense concordou com o pedido, pois a delegação embarcou à 1h40 da madrugada na Venezuela e chegou ao Rio às 10h da manhã de quarta, e teria dois dias de treino para o Fla x Flu", diz o texto.

Clássico no Brasileirão

Jogo: Fluminense x Flamengo

Competição: Brasileirão Série A - Rodada 11

Data: 12 de abril de 2026 (domingo)

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)