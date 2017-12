Flamenguistas promovem tumulto na porta do hotel do Independiente

A tropa de choque da Polícia Militar precisou agir na noite dessa terça-feira para evitar um confronto entre torcedores do Flamengo e do Independiente na porta do hotel em que a equipe argentina está hospedada na Barra da Tijuca. Com o intuito de intimidar e pressionar os rivais na véspera da final da Copa Sul-Americana, dezenas de rubro-negros foram ao local e promoveram muita baderna. Fogos de artifício foram lançados na direção das janelas dos apartamentos onde os atletas passarão a noite e também na portaria do local, depois que alguns torcedores do Independiente apareceram para desafiar os flamenguistas.

Argentino gravou o momento exato em que teve início a confusão. Rubro-Negros e torcedores rivais trocavam provocações, até que houve a invasão. pic.twitter.com/0ps6kJMt3a — iFlamengoNews! (@iFlamengoNews) December 13, 2017

Houve muito empurra-empurra, grandes de proteção foram arrancadas e a situação só se controlou quando a Polícia Militar chegou. Com bombas de feito moral e balas de borracha, os soldados dispersaram o tumulto e conseguiram devolver a tranquilidade aos hospedes.

O twitter oficial do Independiente comentou o ato de vandalismo e tranquilizou a todos, apesar do susto. “Querida família vermelha e público em geral. Informamos que, apesar das lamentáveis provocações de alguns torcedores do Flamengo, toda a delegação se encontra bem e o elenco está jantando”, disse a postagem.

Mais cedo, muitos torcedores do clube carioca também foram ao aeroporto recepcionar os argentinos, porém, a delegação do Independiente acabou saindo por um portão alternativo e escaparam do encontro indesejável.

Nesta quarta, às 21h45 (horário de Brasília), Flamengo e Independiente decidem quem fica com o título da Copa Sul-Americana. Na partida de ida, em Buenos Aires, os argentinos venceram de virada por 2 a 1. No Maracanã, os cariocas precisam de uma vitória por dois gols de diferença para não dependerem de prorrogação ou pênaltis.