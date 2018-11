Flamenguista Dorival ainda acredita no título do Brasileiro

O técnico Dorival Júnior não perdeu as esperanças de conquistar o título brasileiro. Na entrevista coletiva após o confronto diante do São Paulo, o técnico rubro-negro reconheceu que a situação está difícil por causa da vantagem do Palmeiras, mas que o time vai seguir buscando até o final.

“Temos que fazer os resultados porque nada está definido”, afirmou.

Para Dorival, o Flamengo jogou com propriedade, repetindo a boa atuação da partida diante do Palmeiras com boas triangulações e infiltrações. Mesmo assim, o treinador acredita que a equipe precisa de um algo a mais para conquistar os resultados.

“Todos viram a quantidade de oportunidades criadas. Os jogadores têm repetido o que treinamos em campo”, prosseguiu o técnico.

Revér também demonstra fé em título, mas faz ressalva

Para o zagueiro Réver, o Flamengo tem condições de tirar a diferença para o Palmeiras desde que consiga vencer seus jogos, o que não vem acontecendo nas últimas partidas. “A partir do momento que a gente não faz a nossa parte, fica difícil”, contou.

O capitão rubro-negro disse que é sempre muito difícil sair perdendo porque é preciso redobrar o esforço. “Conseguimos empatar e tivemos chances de vencer, mais uma vez. Acabamos falhando novamente no momento de fazer o gol”, concluiu.

Réver afirma que não adianta ficar julgando os companheiros por chances perdidas porque eles tentaram fazer o melhor. E que agora é importante focar na próxima partida, diante do Botafogo, para tentar reduzir a diferença.