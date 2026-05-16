Torcida do Flamengo esgota ingressos para duelo contra o líder Palmeiras pelo Brasileirão

O Maracanã estará lotado para o confronto entre Flamengo e Palmeiras, que será realizado no dia 23 de maio, às 21h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Do lado Rubro-Negro, os ingressos estão esgotados e a promessa é de casa cheia para o duelo entre o líder e o vice-líder da competição.

MAIS UM SHOW DA NAÇÃO GARANTIDO! 🔴⚫ Os ingressos para o duelo contra o Palmeiras, no dia 23/05, já estão ESGOTADOS! Vamos lotar nossa casa e fazer aquela festa que só a Maior Torcida do Mundo sabe fazer! ⚠️MAS ATENÇÃO: A semana também é de decisão na Copa Libertadores e você… pic.twitter.com/Ns2d8PVA6b — Flamengo (@Flamengo) May 15, 2026

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Dois dos grandes protagonistas do futebol brasileiro nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras decidiram entre si grandes títulos nesta década, incluindo duas finais de Libertadores, em 2021 e 2025. Porém, em recortes recentes, a superioridade rubro-negra se sobressai. Nas últimas dez partidas, são quatro vitórias do Flamengo, quatro empates e duas vitórias do Palmeiras.

No Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro ocupa a vice-liderança com 30 pontos, apenas quatro atrás do líder Palmeiras. O Fla ainda possui um jogo a menos em relação ao rival alviverde.

Antes de se enfrentarem, porém, ambas as equipes têm outros compromissos pela frente. O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, neste sábado, pela 16ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h, na Arena Crefisa Barueri. Depois, na quarta-feira, pega o Cerro Porteño, pela quinta rodada da Libertadores.

Já o Flamengo enfrenta o Athletico-PR no domingo, às 19h30, na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Na quarta-feira, duela com o Estudiantes, às 21h30, no Maracanã, pela Libertadores.

Ficha técnica

Flamengo x Palmeiras

Competição : Campeonato Brasileiro (17ª rodada)

: Campeonato Brasileiro (17ª rodada) Data : 23 de maio de 2026 (sábado)

: 23 de maio de 2026 (sábado) Hora : às 21h (de Brasília)

: às 21h (de Brasília) Local: Estádio do Maracanã

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