Flamengo vence o Cusco na altitude e estreia com vitória na Libertadores

Atual defensor do título, o Flamengo estreou com vitória na edição de 2026 da Copa Libertadores. Na noite desta quarta, o time rubro-negro ganhou do Cusco por 2 a 0, apesar da altitude de mais de 3 mil metros da cidade peruana.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Situação da tabela

Com o resultado, o Flamengo faz seus primeiros três pontos e assume a liderança do Grupo A. Já a equipe peruana, zerada, fica na lanterna, atrás de Independiente de Medellín e Estudiantes, que empataram por 1 a 1.

📋 Resumo do jogo

🟡⚫ CUSCO 0 X 2 FLAMENGO 🔴⚫

🏆 Competição: Copa Libertadores da América - Rodada 1 (Grupo A)

🏟️ Local: Estádio Garcilaso de la Vega, Cusco (PER)

📅 Data: 8 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Bruno Henrique, aos 12' do 2ºT (Flamengo)

⚽ Arrascaeta, aos 46' do 2ºT (Flamengo)

Como foi o jogo

Aos 12 minutos do segundo tempo, Ayrton Lucas recebeu pela esquerda e acertou cruzamento para Bruno Henrique, que cabeceou para abrir o placar a favor do Flamengo.

O Cusco chegou a balançar as redes aos 20 minutos por meio de Marlon Ruidíaz, mas o gol acabou anulado por impedimento, após análise do VAR.

Aos 49 da etapa complementar, Arrascaeta finalizou para a defesa do goleiro Pedro Diaz. Ele mesmo aproveitou o rebote e, de cabeça, marcou o segundo gol do Flamengo.

Próximos jogos

⚫🟡 Cusco 🟡⚫

⚔️ Jogo: Estudiantes x Cusco

🏆 Competição: Copa Libertadores da América - Rodada 2 (Grupo A)

📅 Data: 14 de abril de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Ciudad de La Plata, La Plata (ARG)

🔴⚫ Flamengo ⚫🔴

⚔️ Jogo: Fluminense x Flamengo

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 11

📅 Data: 11 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)