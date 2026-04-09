Flamengo vence o Cusco na altitude e estreia com vitória na Libertadores

Atual defensor do título, o Flamengo estreou com vitória na edição de 2026 da Copa Libertadores. Na noite desta quarta, o time rubro-negro ganhou do Cusco por 2 a 0, apesar da altitude de mais de 3 mil metros da cidade peruana.
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Situação da tabela
Com o resultado, o Flamengo faz seus primeiros três pontos e assume a liderança do Grupo A. Já a equipe peruana, zerada, fica na lanterna, atrás de Independiente de Medellín e Estudiantes, que empataram por 1 a 1.
📋 Resumo do jogo
🟡⚫CUSCO 0 X 2 FLAMENGO🔴⚫
🏆 Competição: Copa Libertadores da América - Rodada 1 (Grupo A)
🏟️ Local: Estádio Garcilaso de la Vega, Cusco (PER)
📅 Data: 8 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Bruno Henrique, aos 12' do 2ºT (Flamengo)
- ⚽ Arrascaeta, aos 46' do 2ºT (Flamengo)
Como foi o jogo
Aos 12 minutos do segundo tempo, Ayrton Lucas recebeu pela esquerda e acertou cruzamento para Bruno Henrique, que cabeceou para abrir o placar a favor do Flamengo.
O Cusco chegou a balançar as redes aos 20 minutos por meio de Marlon Ruidíaz, mas o gol acabou anulado por impedimento, após análise do VAR.
Aos 49 da etapa complementar, Arrascaeta finalizou para a defesa do goleiro Pedro Diaz. Ele mesmo aproveitou o rebote e, de cabeça, marcou o segundo gol do Flamengo.
Próximos jogos
⚫🟡Cusco🟡⚫
⚔️ Jogo: Estudiantes x Cusco
🏆 Competição: Copa Libertadores da América - Rodada 2 (Grupo A)
📅 Data: 14 de abril de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Ciudad de La Plata, La Plata (ARG)
🔴⚫Flamengo⚫🔴
⚔️ Jogo: Fluminense x Flamengo
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 11
📅 Data: 11 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)