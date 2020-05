Flamengo vai fazer novos testes para coronavírus nesta segunda-feira

Após 38 casos positivos na primeira testagem no departamento de futebol, o Flamengo vai fazer novos testes para detectar coronavírus nesta segunda-feira. O objetivo é se aproximar do retorno das atividades no Ninho do Urubu.

A diretoria rubro-negra fez uma parceria com uma rede de hospitais particulares para a realização de testes em todo o departamento de futebol e seus familiares todas as segundas-feiras. Esta medida será adotada até o final da pandemia.

Enquanto não volta aos treinos presenciais, o Flamengo vem realizando trabalhos virtuais com o elenco. Tanto que o clube distribuiu equipamentos para os jogadores para ajudá-los no dia a dia durante a quarentena.

O Flamengo assinou o documento da Ferj que pede a volta das atividades presenciais. No entanto, as autoridades cariocas rechaçaram qualquer mudança em sua postura neste momento. Mesmo assim, os rubro-negros se preparam para retornar assim que a liberação ocorrer.

A diretoria flamenguista tem sofrido com a paralisação do futebol. Desde o início da quarentena, os rubro-negros já anunciaram a demissão de funcionários, acordos com outros clubes pelo não pagamento de parcelas, além da redução salarial do departamento de futebol.

A atitude dos rubro-negros foi criticada pelos dirigentes de Botafogo e Fluminense, que não assinaram o documento da Federação. Para ambos, é um risco para os jogadores a volta aos treinos em seus CTs. O Vasco assinou a carta, mas adiantou que só vai marcar uma data para a reapresentação após a liberação das autoridades.

