Flamengo vai buscar reaproximação com rivais e Ferj

O presidente eleito do Flamengo, Rodolfo Landim, ainda não tomou posse, mas já começou a trabalhar de olho no futuro do clube. Nesta segunda-feira ele indicou alguns nomes que terão papel decisivo no processo de transição, já que essas pessoas terão que lidar com a diretoria comandada por Eduardo Bandeira de Mello. Por falar no atual mandatário, o futuro presidente pretende adotar uma postura muito diferente em relação a rivais e entidades.

Antes mesmo de ser eleito, Landim manteve contatos com Rogério Caboclo, que vai assumir a presidência da CBF em abril, e com o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos. O presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), Rubens Lopes, será procurado nos próximos dias.

Em termos de rivais, a ordem é aparar as arestas deixadas por Bandeira principalmente com o Botafogo. O atual mandatário é muito mal visto em General Severiano desde o episódio que culminou com a saída do volante Willian Arão para a Gávea. Landim deverá sugerir um encontro com Nelson Mufarrej, presidente botafoguense, já que pretende ter uma boa relação de olho na necessidade de precisar usar o Estádio Nilton Santos, pertencente ao Glorioso. Encontros com os presidentes de Vasco, Alexandre Campello, e do Fluminense, Pedro Abad, também deverão acontecer.

Na visão de Landim, a união dos presidentes dos quatro grandes clubes e da Ferj pode tornar o Campeonato Carioca mais valorizado e fortalecer um possível bloco carioca em negociações com patrocinadores e emissoras de TV.

Dentro de campo, a diretoria que vai assumir espera finalizar logo a contratação do novo treinador e o nome que interessa é o de Abel Braga, que está sem clube desde que deixou o Fluminense em junho.

O elenco do Flamengo, que está de férias desde a semana passada, se reapresenta no dia 2 de janeiro e quatro dias depois, dia 6, já viaja para os Estados Unidos, mais precisamente para Orlando, para a disputa da Flórida Cup, tradicional torneio amistoso de pré-temporada. Em 10 de janeiro o time enfrenta o Ajax da Holanda e em 12 de janeiro duela com os alemães do Eintracht Frankfurt.