Flamengo trabalha para anunciar patrocinador master

Com as propostas de dois bancos digitais sobre a mesa, a diretoria do Flamengo trabalha no sentido de anunciar o mais rapidamente possível o seu patrocinador master para o restante da temporada. A empresa escolhida vai substituir a Caixa Econômica Federal no direito de estampar a marcar no lugar mais nobre do uniforme do clube carioca. O banco anterior desistiu de investir em futebol com a troca do Governo Federal.

O principal favorito para fechar com o Flamengo é o banco BS2, o antigo Bonsucesso, que já tem histórico de apostar no esporte, tendo atrelado a sua marca ao Cruzeiro no passado. A instituição disputa com o banco Inter, também digital, mas dificilmente vai perder por conta da diferença entre os valores, tanto que a proposta do BS2 já está com o departamento jurídico do Rubro-Negro para ser apresentada o mais breve possível ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal.

Apesar de poder alcançar valores maiores do que os vistos com a Caixa Econômica, caso o time tenha um bom desempenho em campo, o Flamengo vai receber neste contrato menos do que ganhava com o banco federal. Porém, o clube não está em condições de fazer muitas escolhas, pois sua marca sofreu um forte abaldo com a tragédia de fevereiro no Ninho do Urubu, que gerou a morte de jovens das categorias de base em um incêndio. A previsão é que o acordo com o banco aconteça até abril.

Dentro de campo o time começou nesta quinta-feira a preparação para o clássico contra o Fluminense no próximo domingo, às 16h (de Brasília) no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela última rodada da fase de classificação da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. O time para este compromisso será definido pelo técnico Abel Braga no treino programado para a manhã desta sexta-feira.