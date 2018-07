Flamengo tenta não se abalar com derrota

A derrota de 1 a 0 para o São Paulo, no Maracanã, no Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira, não estava nos planos do Flamengo, que agora viu a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro cair para um ponto. O técnico Maurício Barbieri e os jogadores conversaram bastante no vestiário para que o fundamental, na visão deles, aconteça, ou seja, o Rubro-Negro não se abalar com o mau resultado.

Barbieri procurou mostrar aos jogadores que o tropeço pode fazer parte da rotina de um time que vai brigar por títulos e valorizou o rendimento da equipe.

“Nós estamos insatisfeitos com o resultado, pois o Flamengo sempre entra em campo com o pensamento de conquistar uma vitória e isso aumenta quando estamos em casa. Mas a derrota não abala porque jogamos bem, dominamos boa parte das ações e tivemos oportunidades de empatar e virar o jogo. O importante é mantermos a confiança no nosso trabalho e naquilo que podemos fazer”, avaliou o treinador.

Boa parte da preocupação do elenco está baseada nas perdas do plantel: autor do gol do São Paulo, o meia Everton estava no Flamengo antes da Copa do Mundo; o volante Jonas foi negociado com o futebol árabe; Vinicius Júnior teve a apresentação ao Real Madrid antecipada e o centroavante Felipe Vizeu foi para a Udinese, da Itália. Até o momento o clube contratou apenas o atacante colombiano Fernando Uribe e flerta com o meia-atacante Vitinho, ex-Botafogo. Além disso, convive com o risco de outras perdas, como a do peruano Paolo Guerrero, que a qualquer momento pode ter que voltar a cumprir suspensão por doping.

“Natural que uma equipe que perde jogadores importantes demore um pouco para se recolocar, mas prefiro não atribuir o peso da derrota nessas perdas, pois é algo complicado de mensurar”, completou.

Como a quinta-feira foi de trabalho regenerativo, apenas na sexta-feira Barbieri vai definir a escalação que pega o Botafogo no sábado, às 19h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo perdeu para este jogo o meia Everton Ribeiro, advertido com o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo. Em compensação, o volante colombiano Gustavo Cuéllar e o atacante Henrique Dourado, que cumpriram suspensão contra o tricolor paulista, voltam a ficar à disposição. Apenas o primeiro deve ser titular.

