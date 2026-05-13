Flamengo tem interesse na contratação de destaque do Cruzeiro

Kaiki Bruno, lateral do Cruzeiro, é um dos alvos da diretoria do Flamengo para a próxima temporada. O jogador de 23 anos é um dos destaques da Raposa neste ano e está presente na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o ge, o diretor de futebol do Rubro-Negro, José Boto, teria recebido pessoas próximas ao jogador para uma visita ao CT. As fontes indicam que o planejamento do clube para contar com o atleta já foi apresentado.

Kaiki tem contrato vigente com o Cruzeiro até 2027. A investida será realizada a pedido do treinador Leonardo Jardim, que trabalhou com o lateral no ano passado e foi responsável por torná-lo um dos principais nomes da Raposa.

O mineiro já disputou 13 jogos pelo Cruzeiro no Brasileirão deste ano. Por essa razão, uma eventual contratação pelo Flamengo não poderá ser concretizada nesta temporada. Além disso, acredita-se que o clube carioca estará em melhor posição de negociação quando o contrato estiver a um ano do término.

Kaiki Bruno já recebeu propostas de equipes europeias, como o Como, da Itália. O Cruzeiro inicialmente aceitou a oferta, mas, após reunião entre o presidente Pedro Lourenço, o jogador e seu pai, a investida foi recusada. O defensor demonstrou interesse em renovar com o clube.

As conversas para a extensão contratual chegaram a ser iniciadas, mas foram interrompidas após um momento conturbado dentro da equipe, na época em que Tite era o treinador e estava sob forte pressão no cargo. O técnico acabou demitido, mesmo após a conquista do título estadual, e foi substituído por Artur Jorge.

Acredita-se que Kaiki ainda tenha interesse na renovação com o Cruzeiro, clube onde foi revelado. O Cabuloso também espera retomar as negociações após a paralisação para a Copa do Mundo.