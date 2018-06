Flamengo se reapresenta com problemas para a sequência da temporada

De folga desde o dia 13 de junho, quando empatou em 1 a 1 com o Palmeiras pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o elenco do Flamengo se reapresenta ao técnico Maurício Barbieri nesta segunda-feira. O grupo é esperado de volta no Ninho do Urubu ao meio-dia, e o primeiro treino está marcado para às 15 horas.

Líder do Brasileirão com 27 pontos, quatro de vantagem sobre Atlético Mineiro e São Paulo, o Rubro-Negro vai encarar o Tricolor Paulista na próxima rodada do nacional, em 18 de julho, no Maracanã.

Para esta partida, o treinador terá vários desfalques certos. Expulsos contra o Palmeiras, o volante Cuellar e o atacante Henrique Dourado cumprirão suspensão automática. O mesmo valeria para o volante Jonas, mas o atleta foi negociado com o Al Ittihad, da Arábia Saudita, e está de saída do clube.

Outros possíveis desfalques são o zagueiro Rhodolfo e o meia Everton Ribeiro. Os dois serão julgados nesta segunda-feira pelo envolvimento na confusão no empate por 1 a 1 com o Vasco da Gama, no Maracanã, no dia 19 de maio.

Além deles, o comandante perdeu os atacantes Felipe Vizeu e Vinícius Jr., negociados com Udinese e Real Madrid, respectivamente, se apresentarão em seus novos clubes. A expectativa aliás é de que o reforço do Real Madrid faça uma entrevista de despedida na Gávea nesta segunda.

Já a situação do atacante Paolo Guerrero segue indefinida. Com contrato até 10 de agosto, o jogador está na Rússia com a seleção de seu país, que, já eliminada, disputará a ultima partida no torneiro nesta terça-feira. Guerrero está atuando sob efeito suspensivo da justiça suíça, e deve ser julgado nas próximas semanas. Sua condição de jogo não está definida, e suas chances de renovar com o Flamengo são mínimas.

A boa notícia para o treinador Rubro-Negro é a chegada do atacante colombiano Fernando Uribe, que é esperado esta semana no Rio de Janeiro para assinar contrato com o clube. O jogador de 30 anos deixa o Toluca do México rumo à Gávea com um retrospecto de 61 gols em 119 jogos. Uribe tem passagens pelos colombianos Once Caldas, Atlético Nacional e Millonarios, e também jogou no Chievo, da Itália, entre 2011 e 2012. Ele chega para disputar posição com Dourado e o jovem Lincon.

Com a venda de Jonas, o Flamengo deve intensificar a procura por um volante para compor o elenco. Cuellar é considerado titular, mas Jonas o substituiu em várias ocasiões com atuações de destaque, inclusive na Libertadores. Rômulo e Ronaldo, que atuam como primeiro volante, não têm recebido oportunidades no time desde que Barbieri assumiu a equipe após a saída de Paulo César Carpegiani.