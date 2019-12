Flamengo desembarca Rio de Janeiro após derrota no Mundial de Clubes

Após a derrota para o Liverpool na final do Mundial de Clubes, a delegação do Flamengo embarcou ara o Rio de Janeiro. Os rubro-negros chegaram na capital carioca na noite deste domingo.

Alguns torcedores estiveram no aeroporto para recepção delegação no aeroporto, mas nem de perto houve a confusão da ida ou da final da Libertadores. O voo de volta contou com alguns desfalques. O lateral esquerdo Filipe Luís e o meia Arrascaeta já saíram de Doha rumo a outros destinos.

Após a chegada em solo brasileiro, o elenco e a comissão técnica entram de férias. Os jogadores que disputaram o Mundial só se reapresentam no dia 22 de janeiro. Por conta disso, os rubro-negros vão começar o Campeonato Carioca com a equipe sub-20.

Além do sub-20, o Flamengo pode ter novidades no início de janeiro. O zagueiro Gustavo Henrique e o atacante Pedro Rocha devem ser confirmados nesta semana como reforços para 2020.

