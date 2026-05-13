Plata é desfalque para duelo do Flamengo com o Vitória pela Copa do Brasil; veja relacionados

O Flamengo divulgou na tarde desta quarta-feira a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Vitória, na quinta, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, no Barradão, em Salvador (BA). Após ser titular no domingo, na vitória do clube carioca contra o Grêmio por 1 a 0, pelo Brasileirão, o atacante equatoriano Gonzalo Plata ficou de fora do time que vai enfrentar o Rubro-Negro baiano por conta de dores no joelho esquerdo, em decorrência de um trauma sofrido na partida do fim de semana.
No jogo de ida, o Flamengo saiu vencedor por 2 a 1, no Maracanã, e joga pelo empate na casa do adversário, que está completando 127 anos nesta quarta.
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"Após forte trauma no joelho esquerdo na partida diante do Grêmio, jogador segue com dores na região e não terá condições de jogo para esta quinta-feira.", declarou o clube em boletim de imprensa.
Além de Plata, os meio-campistas Erick Pulgar e Lucas Paquetá seguem se recuperando de lesões e também serão desfalques no duelo desta quinta.
"Meias participam parcialmente de trabalhos com o restante do grupo e seguem realizando exercícios com a fisioterapia e a preparação física.", informou o Flamengo.
Se recuperando de fratura na clavícula, Arrascaeta também é baixa.
Veja lista completa de relacionados do Flamengo:
Confira os #relacionados do MENGÃO para a partida contra o Vitória pela Copa do Brasil! pic.twitter.com/RWCLdh0wEF
— Flamengo (@Flamengo) May 13, 2026
Goleiros: Rossi, Andrew e Dyogo Alves
Laterais: Varela, Alex Sandro Emerson Royal e Ayrton Lucas
Zagueiros: Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo e Vitão
Meio-campistas: Jorginho, Evertton Araújo, De La Cruz, Saúl e Carrascal
Atacantes: Samuel Lino, Pedro, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Wallace Yan
Vale vaga nas oitavas
⚔️ Jogo: Vitória x Flamengo
🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta fase (volta)
📅 Data: 14 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Barradão, Salvador (BA)