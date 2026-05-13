Plata é desfalque para duelo do Flamengo com o Vitória pela Copa do Brasil; veja relacionados

O Flamengo divulgou na tarde desta quarta-feira a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Vitória, na quinta, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, no Barradão, em Salvador (BA). Após ser titular no domingo, na vitória do clube carioca contra o Grêmio por 1 a 0, pelo Brasileirão, o atacante equatoriano Gonzalo Plata ficou de fora do time que vai enfrentar o Rubro-Negro baiano por conta de dores no joelho esquerdo, em decorrência de um trauma sofrido na partida do fim de semana.

No jogo de ida, o Flamengo saiu vencedor por 2 a 1, no Maracanã, e joga pelo empate na casa do adversário, que está completando 127 anos nesta quarta.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

"Após forte trauma no joelho esquerdo na partida diante do Grêmio, jogador segue com dores na região e não terá condições de jogo para esta quinta-feira.", declarou o clube em boletim de imprensa.

Além de Plata, os meio-campistas Erick Pulgar e Lucas Paquetá seguem se recuperando de lesões e também serão desfalques no duelo desta quinta.

"Meias participam parcialmente de trabalhos com o restante do grupo e seguem realizando exercícios com a fisioterapia e a preparação física.", informou o Flamengo.

Se recuperando de fratura na clavícula, Arrascaeta também é baixa.

Veja lista completa de relacionados do Flamengo:

Confira os #relacionados do MENGÃO para a partida contra o Vitória pela Copa do Brasil! pic.twitter.com/RWCLdh0wEF — Flamengo (@Flamengo) May 13, 2026

Goleiros: Rossi, Andrew e Dyogo Alves

Laterais: Varela, Alex Sandro Emerson Royal e Ayrton Lucas

Zagueiros: Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo e Vitão

Meio-campistas: Jorginho, Evertton Araújo, De La Cruz, Saúl e Carrascal

Atacantes: Samuel Lino, Pedro, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Wallace Yan

Vale vaga nas oitavas

⚔️ Jogo: Vitória x Flamengo

🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta fase (volta)

📅 Data: 14 de maio de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Barradão, Salvador (BA)