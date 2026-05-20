Lesionado, Cebolinha fica fora de duelo do Flamengo contra o Estudiantes; veja relacionados

O Flamengo divulgou nesta quarta-feira a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Estudiantes, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Segundo informou o clube, o atacante Éverton Cebolinha ficou de fora da relação de atletas disponíveis para o duelo por conte de uma "leve contusão" na região do quadril, sofrida no último jogo da equipe, contra o Athletico-PR.

"Jogador deixou a última partida, contra o Athletico, com dores no quadril. Exame de imagem confirmou leve contusão na região. Atacante está em tratamento com o Departamento Médico do Flamengo.", comunicou o Rubro-Negro através das suas redes sociais.

Plata e Pulgar seguem fora

Outros dois desfalques para o duelo são o atacante equatoriano Gonzalo Plata e o volante chileno Erick Pulgar, que se recuperam de lesão mas realizaram trabalhos no campo nesta quarta-feira.

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Veja lista completa de relacionados:

Confira os relacionados do Mengão para a partida diante do Estudiantes, pela Libertadores! #Relacionados #FLAxEST pic.twitter.com/SG06bql5aY — Flamengo (@Flamengo) May 20, 2026

Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi

Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão

Meio-campistas: De La Cruz, Evertton Araújo, Jorginho, Lucas Paquetá e Saúl

Atacantes: Bruno Henrique, Carrascal, Luiz Araújo, Pedro, Samuel Lino e Wallace Yan

Convocados para a Copa

Ao todo, quatro jogadores do Flamengo foram convocados pelo treinador Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, são eles: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá. Todos eles foram relacionados para a partida e a expectativa é que continuem atuando normalmente até a parada para a Copa.