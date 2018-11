Flamengo prevê problemas contra o Cruzeiro

Desde que ganhou a Copa do Brasil, o Cruzeiro passou a encarar o Campeonato Brasileiro de maneira diferente, afinal de contas, já garantiu a vaga na Libertadores e não tem mais possibilidades de brigar pelo caneco do Brasileirão. Assim, o técnico Mano Menezes passou a fazer observações e mesclar titulares com reservas. Ainda não se sabe se a estratégia será repetida no decisivo confronto de domingo contra o Flamengo, às 17h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela penúltima rodada. O Rubro-Negro ainda pode ser campeão se vencer os dois jogos e contar com tropeços do líder Palmeiras.

Apesar desta situação do Cruzeiro, os flamenguistas esperam dificuldades. “O Flamengo está se preparando para um jogo muito complicado, como foi contra o Grêmio, pois são duas equipes tecnicamente muito fortes. O Cruzeiro com certeza vai querer ganhar e por isso mesmo temos que estar preparados para isso”, disse o técnico Dorival Júnior.

O meia Diego pensa de maneira parecida. “O Cruzeiro vai querer ganhar, pois é o último jogo dentro de casa e estamos cientes de que vamos encontrar dificuldades. Mas não podemos deixar de buscar a vitória, pois é o único resultado que nos interessa”, avaliou.

Para este compromisso o Flamengo conta com o retorno do volante Lucas Paquetá, que cumpriu suspensão por conta de sua expulsão contra o Sport. Resta saber quem sai para a vaga dele. É possível que Vitinho seja o escolhido, uma vez que teve atuação abaixo da expectativa contra o Grêmio, sendo vaiado muitas vezes pelos torcedores.

“É normal um atleta oscilar com tantos jogos. Em outros o Vitinho foi muito importante com gols e assistências. Não podemos marcar o atleta”, disse Dorival.

O elenco do Flamengo participou de um trabalho regenerativo nesta quinta-feira e somente a partir desta sexta-feira à tarde que Dorival vai projetar a escalação que enfrentará a Raposa. A viagem para Belo Horizonte será depois do treino da manhã de sábado.