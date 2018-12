Flamengo pode incluir Rhodolfo na negociação por Mariano

A novela da negociação do Flamengo pelo lateral direito Mariano, do Galatasaray, ganhou um novo capítulo. Segundo a imprensa da Turquia, o Rubro-Negro pode incluir o zagueiro Rhodolfo como moeda de troca para abater parte do valor a ser pago pelo clube carioca.

Rhodolfo é um velho conhecido do futebol turco. O zagueiro atuou pelo Besiktas, rival do Galatasaray, entre 2015 e 2017, e é indicação do técnico Faith Terim, do Galtasaray, admirador do defensor.

A passagem de Rhodolfo pelo futebol turco foi boa. O zagueiro foi comprado pelo Besiktas junto ao Grêmio e assumiu a titularidade assim que chegou ao clube tanto no Campeonato Turco quanto na Liga Europa. No entanto, Rhodolfo teve problemas recorrentes com lesões.