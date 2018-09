Flamengo planeja jogo perfeito contra o Corinthians

Passada a vitória de 2 a 1 sobre o Atlético-MG, que recolocou o Flamengo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o foco passou a ser a partida contra o Corinthians na próxima quarta-feira, às 21h45(de Brasília), na Arena Corinthians, em São Paulo (SP), em choque válido pela rodada de volta das semifinais da Copa do Brasil. Os dois times empataram sem gols na ida e quem ganhar agora avança, sendo que qualquer empate leva para a disputa de pênaltis, uma vez que os gols anotados como visitante já não valem mais como critério de desempate.

Mesmo atravessando um momento melhor que o do Corinthians, o Rubro-Negro espera dificuldades e planeja o jogo perfeito para conseguir a classificação.

“Vai ser um jogo muito complicado, o Corinthians conta com um elenco qualificado e vai jogar em casa. A expectativa é que o Flamengo tenha muitas dificuldades. Porém, os dois times precisam vencer e terão que se expor. Dessa maneira, precisamos fazer um jogo perfeito se quisermos voltar de São Paulo com a classificação. Não vai ser fácil, mas temos condições de ganhar”, disse o volante Lucas Paquetá.

O técnico Maurício Barbieri segue a mesma linha de discurso.

“Vamos analisar bem a equipe do Corinthians, tentar antecipar tudo o que eles podem nos oferecer para nos surpreender e vamos em busca de um gol e da classificação. Vai ser complicado, mas já fizemos bons jogos fora de casa e podemos ganhar”, disse Barbieri.

O time para este compromisso será definido somente nesta terça-feira, antes da viagem para São Paulo, porém, só deve ser divulgado minutos antes da partida. O meia Diego, que cumpriu suspensão contra o Atlético-MG, volta a ficar à disposição, mas não tem presença assegurada pois Barbieri gostou muito do esquema com dois volantes fixos na marcação. Mal novamente diante do Galo, Vitinho pode seguir no banco de reservas, perdendo o posto para Matheus Savio. Se optar por esta continuidade, Willian Arão seguiria na equipe, com Lucas Paquetá atuando de maneira mais adiantada.

Um esboço de time para quarta-feira teria: Diego Alves, Rodinei, Réver, Léo Duarte e Renê; Gustavo Cuéllar, Willian Arão (Diego), Lucas Paquetá, Everton Ribeiro e Matheus Savio (Vitinho); Fernando Uribe.

