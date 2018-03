Flamengo pega Vasco ou Botafogo na semifinal do Carioca na quarta-feira

Fora da final da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, mas já garantido nas semifinais do Estadual, o Flamengo aguarda o resultado do duelo deste domingo entre Fluminense e Botafogo para saber quem vai enfrentar na próxima quarta-feira, às 21h45.

Caso o Fluminense vença a Taça Rio, o Rubro-Negro terá o Botafogo pela frente na disputa pela vaga na final do Carioca. Se o Botafogo for o campeão, o duelo será contra o Vasco. A outra semifinal, que terá portanto o Fluminense contra Vasco ou Botafogo, será na quinta-feira, às 21 horas.

Sem compromissos no final de semana, o elenco do Flamengo treinou no Ninho do Urubu na manhã deste sábado. Os jogadores que não atuaram na quinta-feira diante do Fluminense, e aqueles que entraram no decorrer da partida, não tiveram folga, e foram bastante exigidos nas atividades técnicas e táticas.

Já aqueles que iniciaram a partida, deram sequência ao trabalho de recuperação, com uma rotina mais leve de exercícios de alongamento e coordenação, corrida no campo e atividade o na piscina. O grupo voltará a treinar neste domingo pela manhã, e os atletas serão liberados na parte da tarde.