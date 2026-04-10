Flamengo lança uniforme branco para a sequência da temporada; confira

Nesta sexta-feira, a Adidas apresentou o novo uniforme do Flamengo para a temporada 2026. Conforme anunciado pelo clube na semana passada, a tradicional denominação de "uniforme 2" foi descontinuada. A clássica camisa branca do Rubro-Negro carioca, agora, passa a ser chamada de Manto 1 Branco.

Dono das maiores médias de público do futebol brasileiro na última década, o Flamengo conta com uma torcida que marca presença em qualquer lugar do país — seja no Maracanã ou longe do Rio de Janeiro. Essa característica ajuda a explicar o novo conceito adotado pelo clube: para o Rubro-Negro, não existe mando de campo adversário.

Nesse contexto, o novo uniforme carrega um valor simbólico e histórico. A camisa esteve presente em momentos marcantes da trajetória do clube, como na conquista do Mundial de Clubes de 1981, quando o Flamengo venceu o Liverpool vestindo branco, mesmo atuando no Japão. O lançamento ainda vai além da mudança de nomenclatura e reforça o papel da torcida, mesmo em jogos fora de casa.

O uniforme é predominantemente branco e marca o retorno das faixas rubro-negras horizontais no peito, elemento que não aparecia desde 2019 — ano emblemático na história do clube. As três listras da Adidas surgem mais largas nos ombros, em tom vermelho. O conjunto é complementado por calção preto e meiões brancos.

Na versão Authentic (Jogador), a camisa utiliza a mesma tecnologia empregada nos uniformes usados pelos atletas em campo. O escudo do Flamengo e o logotipo da Adidas contam com aplicação em material lenticular, inovação que cria efeitos visuais conforme o movimento da peça. O modelo aposta em uma construção moderna, conciliando desempenho esportivo e design arrojado.

O "Manto 1 Branco" já está disponível nas versões Jogador e Torcedor, além de opções com manga longa, modelos infantis e mini kit. As peças começam a ser vendidas nesta sexta-feira, no site da Adidas Brasil, nas lojas físicas e no e-commerce oficial do clube, com preços a partir de R$ 449,99 no modelo adulto.

Quem joga sempre em casa não precisa de Manto 2. 😮‍💨 O novo Manto 1 Branco já está pronto para representar a Nação em qualquer estádio em https://t.co/uOfB409kWN pic.twitter.com/Sv3G3UIpEO — adidasbrasil (@adidasbrasil) April 10, 2026

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