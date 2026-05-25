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Flamengo anuncia venda de ingressos para jogo contra o Coritiba pelo Brasileiro; veja preços

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Foto: PaulaReis/Flamengo
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 25/05/2026 às 18:26 • Atualizado 25/05/2026 às 18:29

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira que o início das vendas dos ingressos para a partida contra o Coritiba será nesta terça-feira, às 10h (de Brasília). O jogo acontece no Maracanã, no próximo sábado, às 16h, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da pausa para a Copa do Mundo.

Os sócios-torcedores do clube terão direito aos descontos conforme o plano escolhido e contarão com prioridade exclusiva na compra online dos ingressos até terça-feira, às 17h. As vendas online serão abertas ao público em geral na quarta-feira a partir das 10h exclusivamente através do site ingressos.flamengo.com.br

O público visitante que desejar assistir ao confronto no Rio de Janeiro deverá adquirir os ingressos por meio do site futebolcard.com após cadastro da biometria facial.

Data e hora das aberturas de vendas:

26/05 às 10h: Nação Maraca 1 (1 estrela) / Nação Sem Fronteiras (1 estrela)
26/05 às 12h: Nação Maraca 1 / Nação Sem Fronteiras
26/05 às 14h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)
26/05 às 15h: Nação Maraca 2 (1 estrela)
26/05 às 16h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)
26/05 às 17h: Nação Maraca 3
27/05 às 10h: Público Geral Online / Visitantes / Gratuidades Flamengo
30/05 às 16h: Encerramento das vendas online

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Veja os preços dos ingressos:

Norte (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 25,00
Nação Maraca 2: R$ 35,00
Nação Maraca 3: R$ 40,00
Público Geral: R$ 100,00 (meia R$ 50,00)

Sul (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 25,00
Nação Maraca 2: R$ 35,00
Nação Maraca 3: R$ 40,00
Público Geral: R$ 100,00 (meia R$ 50,00)

Leste Inferior (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 40,00
Nação Maraca 2: R$ 56,00
Nação Maraca 3: R$ 64,00
Público Geral: R$ 160,00 (meia R$ 80,00)

Oeste Inferior (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 45,00
Nação Maraca 2: R$ 63,00
Nação Maraca 3: R$ 72,00
Público Geral: R$ 180,00 (meia R$ 90,00)

Sul (Visitante)

Público Geral: R$200,00 (meia R$ 100,00)

Situação do Flamengo

No Brasileirão, o Flamengo ocupa a segunda colocação, com 31 pontos e vem de um revés de 3 a 0 para o líder Palmeiras, que agora detém uma vantagem de sete pontos em relação ao Rubro-Negro.

Antes do duelo diante do Coritiba, o Flamengo tem compromisso marcado contra o Cusco, nesta quarta-feira, às 21h30, também no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A equipe carioca já está classificada e não pode ser ultrapassada na liderança do Grupo A.

 

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