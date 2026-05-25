Flamengo anuncia venda de ingressos para jogo contra o Coritiba pelo Brasileiro; veja preços

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira que o início das vendas dos ingressos para a partida contra o Coritiba será nesta terça-feira, às 10h (de Brasília). O jogo acontece no Maracanã, no próximo sábado, às 16h, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da pausa para a Copa do Mundo.
Os sócios-torcedores do clube terão direito aos descontos conforme o plano escolhido e contarão com prioridade exclusiva na compra online dos ingressos até terça-feira, às 17h. As vendas online serão abertas ao público em geral na quarta-feira a partir das 10h exclusivamente através do site ingressos.flamengo.com.br
O público visitante que desejar assistir ao confronto no Rio de Janeiro deverá adquirir os ingressos por meio do site futebolcard.com após cadastro da biometria facial.
Data e hora das aberturas de vendas:
26/05 às 10h: Nação Maraca 1 (1 estrela) / Nação Sem Fronteiras (1 estrela)
26/05 às 12h: Nação Maraca 1 / Nação Sem Fronteiras
26/05 às 14h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)
26/05 às 15h: Nação Maraca 2 (1 estrela)
26/05 às 16h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)
26/05 às 17h: Nação Maraca 3
27/05 às 10h: Público Geral Online / Visitantes / Gratuidades Flamengo
30/05 às 16h: Encerramento das vendas online
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Veja os preços dos ingressos:
Norte (Flamengo)
Nação Maraca 1: R$ 25,00
Nação Maraca 2: R$ 35,00
Nação Maraca 3: R$ 40,00
Público Geral: R$ 100,00 (meia R$ 50,00)
Sul (Flamengo)
Nação Maraca 1: R$ 25,00
Nação Maraca 2: R$ 35,00
Nação Maraca 3: R$ 40,00
Público Geral: R$ 100,00 (meia R$ 50,00)
Leste Inferior (Flamengo)
Nação Maraca 1: R$ 40,00
Nação Maraca 2: R$ 56,00
Nação Maraca 3: R$ 64,00
Público Geral: R$ 160,00 (meia R$ 80,00)
Oeste Inferior (Flamengo)
Nação Maraca 1: R$ 45,00
Nação Maraca 2: R$ 63,00
Nação Maraca 3: R$ 72,00
Público Geral: R$ 180,00 (meia R$ 90,00)
Sul (Visitante)
Público Geral: R$200,00 (meia R$ 100,00)
🔴⚫ 𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐅𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐀𝐍𝐓𝐄𝐒 𝐃𝐀 𝐏𝐀𝐔𝐒𝐀! 🔴⚫
No dia 30/05, o Maraca recebe Flamengo x Coritiba e é a última oportunidade de estar junto do Mengão antes da pausa para a Copa do Mundo. Vamos juntos em busca da vitória!
⚽ Flamengo x Coritiba
🗓️ 30/05 (Sábado)
⏰… pic.twitter.com/r5yhgGaPpq
— Flamengo (@Flamengo) May 25, 2026
Situação do Flamengo
No Brasileirão, o Flamengo ocupa a segunda colocação, com 31 pontos e vem de um revés de 3 a 0 para o líder Palmeiras, que agora detém uma vantagem de sete pontos em relação ao Rubro-Negro.
Antes do duelo diante do Coritiba, o Flamengo tem compromisso marcado contra o Cusco, nesta quarta-feira, às 21h30, também no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A equipe carioca já está classificada e não pode ser ultrapassada na liderança do Grupo A.