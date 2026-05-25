Flamengo anuncia venda de ingressos para jogo contra o Coritiba pelo Brasileiro; veja preços

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira que o início das vendas dos ingressos para a partida contra o Coritiba será nesta terça-feira, às 10h (de Brasília). O jogo acontece no Maracanã, no próximo sábado, às 16h, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da pausa para a Copa do Mundo.

Os sócios-torcedores do clube terão direito aos descontos conforme o plano escolhido e contarão com prioridade exclusiva na compra online dos ingressos até terça-feira, às 17h. As vendas online serão abertas ao público em geral na quarta-feira a partir das 10h exclusivamente através do site ingressos.flamengo.com.br

O público visitante que desejar assistir ao confronto no Rio de Janeiro deverá adquirir os ingressos por meio do site futebolcard.com após cadastro da biometria facial.

Data e hora das aberturas de vendas:

26/05 às 10h: Nação Maraca 1 (1 estrela) / Nação Sem Fronteiras (1 estrela)

26/05 às 12h: Nação Maraca 1 / Nação Sem Fronteiras

26/05 às 14h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)

26/05 às 15h: Nação Maraca 2 (1 estrela)

26/05 às 16h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)

26/05 às 17h: Nação Maraca 3

27/05 às 10h: Público Geral Online / Visitantes / Gratuidades Flamengo

30/05 às 16h: Encerramento das vendas online

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