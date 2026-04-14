Flamengo homenageia Pedro por marca histórica de gols

O Flamengo homenageou o atacante Pedro nesta terça-feira pelo feito de se tornar o jogador com mais gols marcados pelo clube no século XXI, com 163 bolas na rede. O camisa 9 recebeu uma placa simbólica do clube como presente em forma de agradecimento.
"É uma marca muito grande e eu fico muito grato por ser reconhecido e por ter tantos gols com a camisa do Flamengo", disse Pedro ao canal oficial do clube.
"Não para por aqui, espero que a gente possa conquistar ainda mais, mas sem dúvida passa um filme na cabeça. Eu que cheguei com oito anos na Gávea, no futsal, fui para o campo e agora ter essa marca aqui no Flamengo é algo que sem dúvidas é emocionante e minha família sem dúvidas nenhuma está muito feliz por isso também.", completou.
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Números de Pedro pelo rubronegro
Contratado em 2020, Pedro entrou em campo 322 vezes pelo Flamengo, onde balançou as redes em 163 oportunidades e deu 42 passes para gols. Além de se tornar o artilheiro do século do clube, Pedro assumiu a sexta colocação entre os maiores artilheiros da história do Flamengo.