Flamengo ganha reforços dentro do próprio elenco

A paralisação do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa do Mundo da Rússia foi importante para vários clubes recuperarem seus jogadores que estavam longe das melhores condições físicas. Com o Flamengo não foi diferente. O técnico Maurício Barbieri também foi beneficiado com o período de treinamentos e passou a contar com atletas que estavam longe de serem aproveitados antes do Mundial.

O maior exemplo é o volante Rômulo, que havia sido contratado com status de titular, mas que tinha caído em desgraça com os torcedores por conta de atuações irregulares. Acabou esquecido no plantel, mas passou a ganhar força com a saída de Jonas, negociado com o futebol da Arábia Saudita, e com a indefinição do futuro de Willian Arão, que negocia com outros clubes.

O jogador foi alçado à condição de titular e deve enfrentar o São Paulo na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 13ª rodada do Brasileirão. A oportunidade foi ainda mais facilitada porque neste duelo o colombiano Gustavo Cuéllar cumpre suspensão por ter sido expulso no empate por 1 a 1 com o Palmeiras.

“A gente sempre trabalha para ter uma oportunidade e quando o treinador precisar de mim o meu objetivo é conseguir retribuir a confiança depositada”, disse Rômulo.

Muito criticado no ano passado por conta de algumas falhas individuais, o meia Matheus Sávio também está no radar de Barbieri, tendo sido testado no time titular em várias atividades neste período de treinos.

Outro jogador que em breve estará à disposição é o atacante colombiano Orlando Berrío, que desde o ano passado vem lutando contra uma lesão de ruptura do tendão patelar do joelho esquerdo. O atleta deve ficar à disposição nas próximas semanas. Ele vem mostrando muito empenho nos treinos.

Dentro de campo, o elenco volta a trabalhar nesta sexta-feira pela manhã, no Ninho do Urubu, e Barbieri vai aproveitar mais uma vez para esboçar a equipe que enfrentará o São Paulo. A principal dúvida está no ataque, uma vez que Henrique Dourado está suspenso por também ter sido expulso contra o Palmeiras e o colombiano Fernando Uribe ainda não teve a documentação regularizada na CBF. Paolo Guerrero e Lincoln disputam posição.

