Flamengo “esquece” Libertadores e volta a focar no Brasileirão

A goleada de 5 a 0 sobre o Grêmio, que colocou o Flamengo na grande decisão da Copa Libertadores, está empolgando os torcedores. Porém, o torneio continental será deixado de lado por enquanto, já que o duelo decisivo contra o River Plate da Argentina acontecerá somente em 23 de novembro.

Na visão dos jogadores é importante priorizar agora o Campeonato Brasileiro, pois o time lidera com 64 pontos, dez a mais que o segundo colocado Palmeiras.

“Ainda teremos um bom tempo para nos prepararmos para a partida contra o River Plate, que é uma equipe que marca bastante. Porém, o nosso pensamento neste momento está no Campeonato Brasileiro, pois teremos rodadas importantes pela frente e precisamos defender a nossa condição de liderança, pois isso não será nada fácil. Estamos pensando agora na partida do próximo domingo”, disse o zagueiro Rodrigo Caio.

O jogo a que Rodrigo Caio se refere no domingo é o embate com o CSA neste domingo, às 19h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 29ª rodada.

“Não podemos pensar no River Plate agora. A nossa prioridade neste momento é o CSA, pois é um jogo importante dentro de casa, onde não podemos deixar de conquistar a vitória”, disse o artilheiro Gabigol.

Como o elenco do Flamengo participou apenas de um trabalho regenerativo nesta quinta-feira, o técnico Jorge Jesus só vai definir a escalação nesta sexta-feira à tarde, no Ninho do Urubu. Neste sábado, o plantel trabalha na parte da manhã e depois começa o período de concentração para o choque com os alagoanos, que estão na zona de rebaixamento do Brasileirão.

