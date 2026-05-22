Flamengo encerra preparação para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão

O Flamengo se apresentou nesta sexta-feira no Ninho do Urubu e realizou o último treino antes de enfrentar o Palmeiras, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola para o confronto direto entre líder e vice-líder no sábado, às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Para a partida, o técnico Leonardo Jardim tem dois desfalques certos: De Arrascaeta e Danilo. O meia se recupera de uma cirurgia para correção de uma fratura na clavícula e segue fora, enquanto o zagueiro foi expulso no último confronto pelo Brasileirão e cumpre suspensão.

Outro possível desfalque é o atacante Everton Cebolinha. O jogador teve constatada uma leve contusão no quadril, ficou de fora do jogo pela Libertadores no meio da semana e também deve ser desfalque contra o Palmeiras.



Possíveis retornos

Em contrapartida, o elenco Rubro-Negro pode ganhar reforços importantes. O volante Erick Pulgar e o atacante Plata retornaram às atividades no início da semana e podem ficar à disposição de Leonardo Jardim no final de semana.

Um provável Flamengo tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho, Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

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Flamengo no Brasileiro

O Flamengo figura no segundo lugar da tabela do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos. O Rubro-Negro está a quatro pontos do líder Palmeiras, e tem um jogo a menos. Agora, tem a oportunidade de encostar na ponta da tabela em caso de vitória.