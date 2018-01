Flamengo encara o Bangu no Ninho do Urubu

Mesmo sem utilizar seus principais jogadores, o Flamengo começou bem o Campeonato Carioca e venceu seus dois primeiros compromissos. Líder do Grupo B da Taça Guanabara, os rubro-negros terão pela frente nesta quarta-feria o vice-líder da chave, o Bangu, na Ilha do Urubu.

Após escalar alguns jogadores do elenco principal que voltaram bem das férias, o técnico Paulo César Carpegiani deve optar por manter a escalação. O objetivo do treinador é dar entrosamento aos jogadores já visando o clássico contra o Vasco, no fim de semana.

A atração desta partida será mais uma vez o atacante Vinícius Júnior, que estreou contra a Cabofriense e foi o autor do gol da vitória. No entanto, a atuação da equipe deixou a desejar, segundo o próprio comandante. Mesmo assim, Carpegian exaltou os 100% de aproveitamento na competição. “É fundamental a gente ganhar e convencer, mas, neste início, é normal termos estas atuações. Talvez o torcedor não entenda isto muito bem neste início, mas o importante por agora é vencer”, declarou.

Do outro lado, o Bangu já mostrou sua força ao surpreender o Vasco na estreia, em São Januário. A equipe vem de empate com o Volta Redonda e quer um bom resultado para se manter na briga por um lugar nas semifinais.

Para o técnico Alfredo Sampaio, os banguenses precisam entrar em campo com postura diferente da mostrada no fim de semana, quando ficou no empate com o Volta Redonda em Moça Bonita. “Contra os grandes, são jogos diferentes. A margem de erro contra as equipes menores costuma ser maior. Quem erra, perde. Não dá para manter um resultado positivo errando”, disse.

FICHA TÉCNICA:

Flamengo X Bangu

Local: estádio Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 24 de janeiro de 2018, quarta-feira

Hora: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Leonardo Garcia Cavaleiro

Assistentes: Wagner de Almeida Santos e Rafel Gomes Rosa

FLAMENGO: Gabriel Batista, Rodinei, Matheus Thuler, Léo Duarte e Renê; Jonas, Ronaldo, Jean Lucas e Lincoln; Vinícius Júnior e Lucas Silva

Técnico: Paulo César Carpegiani

BANGU: Célio Gabriel; Valdir, Michel, Dalton e Guilherme; Magno, Marcos Júnior, Rodney e Almir; Sidney e Nilson.

Técnico: Alfredo Sampaio