Flamengo cede empate ao Estudiantes, mas mantém ponta na Libertadores

Na noite desta quarta-feira, o Flamengo empatou em 1 a 1 com o Estudiantes de La Plata, na Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.
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Situação do grupo
Com o resultado, o Flamengo perde seus 100% de aproveitamento na competição, mas segue líder do Grupo A, com sete pontos. já o Estudiantes foi a cinco e é o segundo colocado.
📋 Resumo do jogo
🔴⚪ESTUDIANTES 1 X 1 FLAMENGO🔴⚫
🏆 Competição: Copa Libertadores - Rodada 3 (Grupo A)
🏟️ Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG)
📅 Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Tiago Palacios, Facundo Farías, Tomás Palacios, Gabriel Neves e Piovi (Estudiantes); Emerson Royal (Flamengo)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Gols
- ⚽ Luiz Araújo, aos 32' do 1ºT (Flamengo)
- ⚽ Guido Carrillo, aos 10' do 2ºT (Estudiantes)
Arbitragem
- Árbitro: Piero Maza Gomez (CHI)
🔴⚪Estudiantes⚪🔴
Muslera; Meza, González Pírez, Tomás Palacios, Benedetti; Gabriel Neves (Castro), Piovi, Amondarain, Tiago Palacios (Aguirre), Farías (Cetré); Carrillo (Gaich)
Técnico: Alexander Medina
🔴⚫Flamengo⚫🔴
Rossi; Emerson Royal, Danilo, Vitão, Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho, Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo (Gonzalo Plata), Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino (Saúl)
Técnico: Leonardo Jardim
Como foi o jogo
Aos 20 minutos de jogo, Arrascaeta sentiu o ombro e teve que ser substituído por Carrascal, desfalcando o Flamengo. Aos 26, Samuel Lino recebeu de Carrascal na área e teve a chance de abrir o placar para o Rubro-Negro, mas sua batida cruzada saiu à esquerda do goleiro Muslera. Aos 32, Bruno Henrique recebeu de Samuel Lino, invadiu a área e passou para Luiz Araújo marcar o gol que tirou o zero do placar a favor do Flamengo.
Aos nove do segundo tempo, Bruno Henrique recebeu com liberdade e bateu para a defesa de Muslera, na sobra Luiz Araújo tentou mandar para o gol mas Muslera defendeu novamente. No contra-ataque, após cabeçada de Farías, o goleiro Rossi tentou tirar em cima da linha, mas Guido Carrillo apareceu para marcar na sobra e empatar para a equipe argentina aos 10.
Após um princípio de confusão, tanto o treinador Alexander Medina, do Estudiantes, quanto Leonardo Jardim, do Flamengo, foram expulsos aos 17.
Próximos jogos
🔴⚪Estudiantes⚪🔴
⚔️ Jogo: Platense x Estudiantes
🏆 Competição: Campeonato Argentino - Rodada 16 (Apertura)
📅 Data: 2 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 21h15 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Ciudad de Vicente López, Florida (ARG)
🔴⚫Flamengo⚫🔴
⚔️ Jogo: Flamengo x Vasco
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 14
📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)