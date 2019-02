Flamengo descarta jogar de olho no empate na semifinal da Taça Guanabara

O Flamengo segue se preparando para a partida contra o Fluminense neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, pelas semifinais da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro tem a vantagem do empate para avançar à final, mas os jogadores do elenco descartaram entrar em campo pensando na possibilidade.

Na visão do volante colombiano Gustavo Cuéllar, a equipe tem uma característica ofensiva e isso não pode ser descartado. “Flamengo sempre vai entrar pensando em ganhar. Pelo regulamento temos a vantagem do empate, mas não pensamos nisso. Se entrarmos pensando nisso, com certeza complica para a gente”, disse Cuéllar.

O meia Diego concorda. “A vantagem do empate realmente é algo a nosso favor e é importante em um clássico que tem tudo para ser marcado pelo equilíbrio. Mas não pode interferir na leitura que a gente tem que fazer da partida. Vamos precisar controlar a partida e seguir a nossa estratégia”, avisou o meio-campista.

O elenco do Flamengo faz seu último treino antes do jogo na manhã desta sexta-feira e depois começa o período de concentração.

Chuva

Fora de campo, o clube foi uma das principais vítimas das fortes chuvas que castigaram o Rio de Janeiro na noite de quarta-feira. A cobertura da piscina sofreu danos e alguns postes acabaram caindo.