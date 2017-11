Flamengo chega a palco de decisão na Colômbia preparado para pressão

O Flamengo desembarcou em Barranquilla, na Colômbia, nos primeiros minutos da madrugada dessa quarta-feira (sempre em horário de Brasília) e já começou a sentir o clima de decisão. Às 22h30 de quinta-feira o rubro-negro encara o Júnior, equipe local, por uma vaga na final da Copa Sul-Americana depois de abrir vantagem no Rio de Janeiro, quando venceu os rivais por 2 a 1 na Ilha do Urubu.

Gustavo Cuellar, jogador do Flamengo que é natural de Barranquilla e já defendeu as cores do Júnior, admitiu que tem conversado com os companheiros sobre o adversário que conhece tão bem e, principalmente, sobre o clima que o time deve encontrar.

“Já tenho falado para eles, o preparador físico, o professor (Reinaldo Rueda), eles também jogaram muitas vezes aqui contra o Júnior. A gente tem que fazer um jogo inteligente porque vai estar muito quente, mas a gente tem que procurar o resultado independente do ambiente. O estádio vai estar lotado, mas se a gente quer classificar para a decisão, temos de jogar”, avisou Cuellar, lembrando da comissão técnica colombiana que os cariocas têm hoje e da temperatura, que deverá ser alta na hora da partida.

Como não podia deixar de ser, o meio-campista também teve de falar sobre os goleiros flamenguistas. Depois de tantas críticas por causa das falhas na derrota para o Santos, domingo passado, pelo Brasileirão, Alex Muralha foi apoiado pelos poucos torcedores que recepcionaram a delegação do clube em Barranquilla. Mesmo assim, César deve ser o titular, já que Diego Alves não está inscrito na competição.

“Eu sei da grande pessoa que é o Alex (Muralha), um grande profissional, grande goleiro, não à toa foi para a Seleção Brasileira. Estamos com eles, vamos apoiar, tentar fazer trazer mundo junto, fazer com que a pressão não faça diferença. Temos de procurar o resultado”, concluiu Cuellar.

Depois de passar a noite no hotel, o elenco do Flamengo treinará no estádio Metropolitano nesta quarta, local do confronto de quinta-feira. Vale lembrar que o outro finalista já está definido. O Independiente da Argentina despachou o Libertad e agora apenas aguarda o duelo entre brasileiros e colombianos.