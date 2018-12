Flamengo busca renovação do meia Diego

O Flamengo tem encontrado dificuldade em conseguir reforços para a próxima temporada. Dentro do elenco, os dirigentes iniciaram as conversas para a renovação de contrato do meia Diego.

A diretoria rubro-negra teve um primeiro encontrado com o pai do jogador e a proposta de renovação foi de 18 meses. Diego tem 34 anos, tem um dos salários mais altos do atual elenco e quer estender o vínculo por mais duas temporadas.

O que pode complicar a negociação é um possível interesse do Orlando City, dos Estados Unidos. O clube da MLS pode oferecer um projeto parecia com o que levou Kaká ao país.

Mesmo tendo altos e baixos no ano, Diego é considerado peça importante para 2019. O Flamengo vai em busca da conquista de títulos, o que não ocorreu está temporada. As prioridades são a Libertadores e o Campeonato Brasileiro.