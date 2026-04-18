Flamengo x Bahia: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Neste domingo, o Flamengo recebe o Bahia, em jogo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 19h30 (de Brasília), no Maracanã.

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Onde assistir Flamengo x Bahia ao vivo ?

O confronto entre Flamengo e Bahia será transmitido pelo Premiere (pay-per-view)

Como chegam as equipes

Após vencer o Independiente de Medellín nesta quinta-feira, por 4 a 1, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Maracanã, o Flamengo volta a focar na disputa do Brasileirão. No campeonato, o Rubro-Negro é vice-líder, com 20 pontos, seis a menos que o líder Palmeiras, que tem um jogo a mais. Já o Bahia ocupa a quinta colocação, com 20 pontos.

Prováveis escalações

🔴⚫ Flamengo ⚫🔴

Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Paquetá e Evertton Araujo; Samuel Lino, Arrascaeta e Gonzalo Plata; Pedro

Técnico: Leonardo Jardim

🔵⚪🔴 Bahia 🔴⚪🔵

Leo Vieira; Acevedo, Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Kike Olivera e Everaldo

Técnico: Charles Hembert

Arbitragem

Árbitro principal: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Ficha técnica

Confronto: Flamengo x Bahia

Competição: Brasileirão Série A - Rodada 12

Data e horário: Domingo, 19 de abril de 2026, às 19h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Premiere