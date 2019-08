Flamengo avança por Balotelli e anúncio pode ser feito nesta quinta

O Flamengo está perto de acertar com Mario Balotelli. De acordo com o jornalista Gianluca di Marzio, da rede britânica Sky Sports, o clube carioca e o italiano estão próximos de um acordo e o anúncio pode acontecer nesta quinta-feira.

Segundo o repórter, que foi o primeiro noticiar as tratativas do Flamengo com o atacante, as conversas tomaram um rumo próspero e o Rubro-Negro Carioca pode confirmar a contratação pagando entre 4 e 5 milhões de euros (R$ 17,8 milhões e 22 milhões, respectivamente) anuais a Balotelli.

O jornal italiano Gazetta Dello Sport ainda publicou que o centroavante deve firmar vínculo até o final de 2021. O jogador está sem clube desde que deixou o Olympique de Marselha ao término da última temporada.

Para contar com “Super Mario”, o Flamengo aposta em alguns aspectos. O primeiro deles é o técnico Jorge Jesus, que tem emprestado a sua credibilidade para que o jogador possa aceitar um convite dos brasileiros.

Outro fator que o Mengão vem usando é mostrar a Balotelli que alguns atletas brasileiros em um bom momento e com mercado no futebol europeu aceitaram voltar ao Brasil para jogar no clube. São os casos do lateral-direito Rafinha, ídolo no Bayern de Munique da Alemanha, e o lateral-esquerdo Filipe Luís, que encerrou contrato em maio com o Atlético de Madri, da Espanha.