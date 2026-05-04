Flamengo anuncia renovação com Bruno Henrique até o final de 2027

O Flamengo anunciou, nesta segunda-feira, a renovação com Bruno Henrique. O atacante de 35 anos, que teria seu vínculo encerrado ao final desta temporada, assinou um novo contrato com o Rubro-Negro válido até dezembro de 2027.

“Desde o primeiro convite, o Flamengo mexeu comigo. É uma honra enorme seguir por mais um ano. Cheguei com o objetivo de ajudar e vivi muito mais do que imaginava. A palavra é gratidão por tudo que construí aqui e pela extensão de contrato. Quero continuar dando alegria ao torcedor e a ajudar o clube a conquistar ainda mais”, celebrou o atacante.

Na temporada atual, Bruno Henrique entrou em campo 21 vezes, balançou as redes em quatro oportunidades e contribuiu com cinco assistências.

Ídolo do Clube de Regatas do Flamengo de muitos títulos, gols e momentos marcantes com o Manto. BH27, Bruno Henrique Pinto, #renovou até dezembro de 2027! pic.twitter.com/RlAezcnJJr — Flamengo (@Flamengo) May 4, 2026



Bruno Henrique pelo Flamengo

Bruno Henrique chegou ao Flamengo em janeiro de 2019, após passagem pelo Santos. Desde sua estreia, o atacante soma 361 jogos, 114 gols e 58 assistências.

A renovação consolida a permanência de um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube, com 18 títulos. Ao longo desse período, ele conquistou seis Campeonatos Cariocas, três Campeonatos Brasileiros, três Copas Libertadores, três Supercopas do Brasil, duas Copas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

Confiança da diretoria

“Mais do que o ídolo que ele é e que vai ser daqui a uns anos, é muito importante o que ele significa neste momento para a equipe. Ele ganhou tudo o que ganhou e segue sendo, todos os dias, um exemplo de competitividade, superação e profissionalismo para os meninos 18, 19 anos”, disse José Boto, diretor de futebol do Flamengo.

Quem também esteve presente nesta terça-feira no CT George Helal foi o presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, que aproveitou para parabenizar o camisa 27 Rubro-Negro.

“Poderia falar que isso é um final feliz, mas, na verdade, esse é o começo de uma nova era. Até o final de 2027 tem muita coisa pra acontecer”, finalizou.