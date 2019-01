Flamengo anuncia que desistiu de contratar Bruno Henrique e Dedé

“Em relação a novas contratações, a gente ainda está analisando. O Bruno Henrique, atacante do Santos, o Flamengo não mais tentará sua contratação, iremos sair da negociação. O mesmo vale para o Dedé.”

Foi com essas palavras que o vice-diretor de futebol do Flamengo, Marcos Braz, comunicou a desistência rubro-negra em contratar os dois atletas. A afirmação foi feita em entrevista coletiva concedida pelo dirigente nesta segunda-feira, durante a apresentação do uruguaio Arrascaeta.

Dedé foi um pedido específico de Abel Braga, técnico do Fla. Apesar de “muito impressionado” com o desempenho da dupla formada por Rhodolfo e Rodrigo Caio, Abelão ainda espera a contratação de mais um jogador para a função defensiva.

Quanto a Bruno Henrique, os cariocas não conseguiram chegar em um acordo com a diretoria do Santos. A demora do Peixe em responder às ofertas propostas pelo Flamengo irritaram os dirigentes rubro-negros.

