Flamengo anuncia demissão de Maurício Barbieri

Na manhã desta sexta-feira, o Flamengo usou as redes sociais para confirmar a saída do técnico Maurício Barbieri. O comandante, que balançava na cargo desde a eliminação para o Cruzeiro nas oitavas de final da Libertadores, não resistiu à pressão após voltar a ser eliminado nesta semana, desta vez diante do Corinthians, pelas semifinais da Copa do Brasil.

“Maurício Barbieri não é mais técnico do Flamengo. O treinador deixa o comando do time após 19 vitórias, 12 empates e oito derrotas. O Flamengo agradece todo o empenho e profissionalismo do mesmo nestes últimos nove meses”, escreveu o clube.

Barbieri assumiu o Rubro-Negro no final de março, logo após a demissão de Paulo César Carpegiani. Fora dos torneios de mata-mata, o técnico deixa o comando do time a 12 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, com o Fla na quarta posição da tabela, com 48 pontos ganhos, três a menos que o líder São Paulo.