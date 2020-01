Flamengo anuncia contratação de Gustavo Henrique por quatro temporadas

O Flamengo tem mais um reforço para a próxima temporada. Nesta sexta-feira, o Rubro-Negro anunciou a contratação do zagueiro Gustavo Henrique, que estava no Santos. O defensor assinou vínculo de quatro anos com a equipe carioca.

No entanto, conforme apurou a Gazeta Esportiva, o Santos ainda não liberou Gustavo Henrique, que possui contrato com o Peixe até o dia 31 de janeiro. Dessa forma, a tendência é que o zagueiro comece a treinar com seus novos companheiros apenas a partir de fevereiro.

O Rubro-Negro tem mais um importante aliado para enfrentar as grandes batalhas da temporada: Gustavo Henrique. O contrato do zagueiro com o Flamengo é de quatro anos. Que seja uma jornada repleta de vitórias e muitas conquistas!🤝 #CRF pic.twitter.com/iGdk3V5Q1c — Flamengo (@Flamengo) January 3, 2020

O Santos tinha o interesse de renovar com Gustavo Henrique, porém o defensor não aceitou a proposta oferecida pelo clube da Vila Belmiro. Assim, o jogador passou a ouvir outros clubes interessados em sua contratação. O projeto esportivo do Flamengo foi decisivo na negociação.

Gustavo Henrique chega no Rubro-Negro para disputar posição com Rodrigo Caio e Pablo Marí, dupla que se firmou como titular ao longo da vitoriosa temporada passada. Revelado pelo Santos, o zagueiro disputou 215 partidas pelo Peixe, tendo marcado 13 gols.

Além de Gustavo Henrique, o Flamengo já anunciou os atacantes Pedro Rocha e Gustavo. Este último vai, primeiramente, integrar o sub-20 do clube.