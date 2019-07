Flamengo anuncia chegada de Gerson, brasileiro mais caro da história no país

O Flamengo anunciou oficialmente na noite desta sexta-feira a contratação do meio-campista Gerson, formado no Fluminense e que estava na Roma. O atleta de 22 anos foi comprado em definitivo junto ao time italiano e assinou contrato válido por quatro anos e meio, até dezembro de 2023. Ao todo, a operação custou 11,8 milhões de euros (cerca de R$ 49,7 milhões).

O valor da contratação é o mais alto da história para um jogador brasileiro no país. Apenas os acordos do uruguaio Arrascaeta, feita também pelo Flamengo este ano, e do argentino Tévez com o Corinthians em 2005, foram mais caros.

“Muito feliz, uma honra jogar no Flamengo. Estou ansioso para chegar aí, vestir o manto sagrado e jogar para a maior torcida do mundo. Estou fazendo as malas e estou chegando aí. Logo logo estou aí”, disse Gerson em vídeo de apresentação publicado nas redes sociais do Rubro-Negro.

Após destaque na base do rival Fluminense, o meio-campista foi promovido à equipe principal em 2014 e passou a se destacar em 2015. Com a camisa tricolor foram 63 jogos e oito gols até chegar a Roma para a temporada 2016/2017.

Na equipe da capital italiana o brasileiro teve uma primeira temporada discreta, jogando apenas 11 vezes. Em 2017/2018 jogou mais, com 31 aparições e dois gols, mas não convenceu e foi emprestado a Fiorentina. Em Florença mais 40 jogos e três gols para Gerson.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Retornando de empréstimo para a Roma, o brasileiro não fazia parte dos planos do técnico Claudio Ranieri. Gerson, que se reapresentou ao clube da capital no início desta semana para iniciar a pré-temporada, e treinou no clube até esta sexta-feira, já havia externado seu desejo de retornar ao Brasil para atuar no Flamengo, e mira uma vaga na Selção Olímpica que irá a Tóquio em 2020.

Com Gerson, o Flamengo chega ao seu oitavo reforço para a temporada. O clube carioca contratou no inicio do ano o zagueiro Rodrigo Caio, o lateral direito João Lucas, o meio-campista Arrascaeta, além dos atacantes Bruno Henrique e Gabigol. Na intertemporada, o clube também confiirmou a chegada do lateral direito Rafinha e do zagueiro espanhol Pablo Marí.