Flamengo abre decisão da Recopa com empate fora contra Del Valle

O Flamengo iniciou a briga pelo título da Recopa Sul-Americana na noite desta quarta-feira. No Estádio Atahualpa, após começar em desvantagem contra o Independiente del Valle, o time rubro-negro chegou a virar, mas sofreu o empate por 2 a 2 em pênalti polêmico nos minutos finais.

O segundo e decisivo confronto pela Recopa está marcado para as 21h30 (de Brasília) de quarta-feira, no Maracanã. Não há gol qualificado e, em caso de empate no saldo, o regulamento prevê prorrogação. Se a igualdade persistir, o campeão será conhecido nos pênaltis.

Antes de pensar no torneio continental, porém, o time comandado pelo técnico português Jorge Jesus entra em campo pelo Campeonato Carioca. Às 18 horas deste sábado, na final da Taça Guanabara, o Flamengo encara o modesto Boavista, no Estádio do Maracanã.

O Independiente Del Valle conseguiu inaugurar o marcador em Quito aos 19 minutos do primeiro tempo, quando Jhon Sanchez sofreu falta de Gerson pela direita. Em vez de levantar a bola na área, Murillo surpreendeu Diego Alves e bateu direto. O goleiro brasileiro vacilou e não conseguiu evitar o gol.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O Flamengo chegou a colocar a bola nas redes aos 26 minutos da etapa inicial. Após passe de Arrascaeta, Bruno Henrique apareceu nas costas da marcação, driblou o goleiro e tocou para o gol. O assistente, no entanto, marcou impedimento, confirmado pelo VAR após mais de quatro minutos de paralisação.

O Flamengo enfim chegou ao empate aos 20 minutos da etapa complementar. Após receber de Arrascaeta na esquerda, Bruno Henrique colocou na frente, passou por Schunke e tocou na saída de Pinos. O atacante acabou atingido pelo goleiro adversário e foi substituído por Pedro.

O time rubro-negro virou aos 40 minutos da etapa complementar. Everton Ribeiro pegou uma sobra pela direita e cruzou rasteiro. Bem posicionado, Pedro completou para as redes. Três minutos depois, o árbitro viu pênalti de Rafinha sobre Murillo. Na cobrança, Pellerano empatou.

FICHA TÉCNICA:

INDEPENDIENTE DEL VALLE 2 x 2 FLAMENGO

Local: estádio Atalhualpa, em Quito (Equador)

Data: 19 de fevereiro de 2020, quarta-feira

Horário: 22:30 (de Brasília)

Árbitro: Leodán González (URU)

Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Richard Trinidad (URU)

VAR: Esteban Ostojich (URU)

Cartões amarelos: Caicedo, Pellereno e Guerrero (IDV); Gerson, Filipe Luis e Gustavo Henrique (FLA)

Gols:

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Murillo, aos 19 minutos do 1º Tempo, e Pellerano, aos 43 minutos do 2º Tempo

FLAMENGO: Bruno Henrique, aos 20 minutos do 2º Tempo, e Pedro, aos 40 minutos do 2º Tempo

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Pinos; Murillo, Schunke, Segovia e Caicedo; Franco, Faravelli (Mera) e Pellerano; Sanchez; Guerrero (Cabeza) e Torres (Preciado)

Técnico: Miguel Angel Ramírez

FLAMENGO: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio (Thuler), Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Diego (Vitinho), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique (Pedro)

Técnico: Jorge Jesus