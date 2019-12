Filipe Luís vê Liverpool em nível diferente do Flamengo: “Temos que reconhecer”

Filipe Luís, após carreira vitoriosa na Europa, vê o Liverpool em nível diferente do Flamengo antes da disputa do Mundial de Clubes.

O lateral-esquerdo alerta para o foco na semifinal, mas já projeta a decisão contra os ingleses e destaca o reconhecimento da competição.

“Mudou muito. Antes os clubes europeus não valorizavam (o Mundial). Não é como a Champions, claro, mas é um título. Jogadores europeus são conscientes sobre isso, sobre aumentar currículo, colocar distintivo na camisa. Vão valorizar como se merece. Têm todo peso, são muito melhores tecnicamente e muito mais tempo de trabalho. Mas tudo pode ocorrer”, disse Filipe Luís, antes de ser confirmado na seleção do Campeonato Brasileiro.

“Muito melhores não, temos muito talento e qualidade, mas intensidade é outra, são superiores, estão em outro nível. Temos que reconhecer isso. Se ganharmos a semifinal será legal enfrentá-los na final para ver e o povo ter real dimensão de um clube tão potente como o Liverpool. São favoritos, mas tudo pode acontecer”, completou.

O Flamengo teve nove representantes na seleção do “Craque do Brasileirão”: Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luís, Gerson, Éverton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Os demais jogadores são Santos e Bruno Guimarães, do Athletico-PR.

