Figueirense vence e elimina atual campeão Flamengo

O Flamengo, atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, deu adeus à edição deste ano ao perder por 1 a 0 para o Figueirense-SC, nesta sexta-feira, em Jaguariúna. Com o resultado, os catarinenses avançaram para a Terceira Fase.

O Figueirense dominou o primeiro e marcou o gol da vitória aos 38 minutos, com João Diogo. Na etapa final, o Flamengo até equilibrou as ações, mas não teve força para empatar a partida.

Agora, o Figueirense espera seu próximo adversário, que sai do confronto entre Trindade-GO e Botafogo-SP.

O jogo – O confronto iniciou equilibrado, com as duas equipes focadas em não deixar a outra criar boas chances. A tática surtiu efeito, tanto que a primeira oportunidade para a abertura do placar aconteceu somente aos 17 minutos. Após saída de bola errada do Flamengo, a bola ficou com Gabriel. De frente para o goleiro, o jogador do Figueirense chutou por cima do travessão.

O panorama da partida seguiu o mesmo até os 35 minutos. Mais organizado em campo, o Figueirense teve nova chance quando Gabriel aproveitou cruzamento na área, mas cabeceou sobre o gol.

O domínio do Figueirense surtiu efeito aos 38 minutos. João Diogo recebeu passe na área, girou sobre o marcador e chutou no canto, sem chance para o goleiro rubro-negro.

Nos minutos finais, o Flamengo tentou busca o ataque, mas sofria com a boa marcação catarinense. Seguro, o Figueirense manteve a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, os cariocas voltaram com outra postura e chegaram a comemorar um gol logo com um minuto. No entanto, a arbitragem anulou o lance por falta de Rodrigo Muniz. O Flamengo seguiu em busca do empate e quase conseguiu aos cinco. Bill arriscou de fora da área e viu o goleiro do Figueirense fazer grande defesa.

O Figueirense não se assustou e aproveitou os espaços dados pelo adversário para chegar com perigo aos oito minutos. Em contra-ataque rápido, Gabriel entrou na área, mas tocou sobre o travessão.

Com mais posse de bola, os flamenguistas rondavam a área catarinense, mas tinham dificuldade em criar boas jogadas. O Figueirense errava muitos passes e não incomodava a zaga carioca.

Na parte final da partida, o Flamengo acusou o cansaço e viu o Figueirense voltar a ser melhor em campo. Os catarinenses seguraram a posse de bola no ataque e mantiveram a vantagem para garantir a classificação na Copinha.