Fifa reduz suspensão de Paolo Guerrero para seis meses

O Tribunal de Apelações reduziu, nesta quarta-feira, a suspensão do atacante Paolo Guerrero para seis meses, revelou sua advogado no Twitter. Inicialmente o gancho por ter utilizado uma substância proibida era de um ano. Com a decisão, o jogador de 33 anos poderá defender o Peru, que conquistou vaga para Mundial após 36 anos de ausência, na Copa do Mundo da Rússia.

Agora o atacante do Flamengo pode voltar a atuar em meio de 2018, uma vez que ele começou a cumprir sua suspensão no dia 3 de novembro ainda de forma provisória. Apesar da boa notícia, o staff do atleta peruano tentará buscar uma absolvição total na Corte Arbitral do Esporte (CAS). O ex-jogador do Corinthians recentemente contratou o advogado Juan de Dios Crespo para ajudar em sua defesa, que já conta com Bichara Neto e Marcos Motta.

Guerrero testou positivo para uma substância que é o principal metabólico da cocaína em exame após a partida contra a Argentina, no dia 5 de outubro, pelas Eliminatórias para a Copa. O jogador e sua defesa alegaram que a benzoilecgonina encontrada em sua amostra de urina foram oriundas da folha de coca utilizada em um chá que é consumido em vários países na Copa do Mundo e que o atacante ingeriu um outro tipo de chá que estava contaminado por essa substância.

O jogador de 33 anos tem contrato com o Flamengo até agosto de 208 e ainda não teve a sua situaão no clube carioca definida. Uma das possibilidades é a rescisão do acordo e o pedido de indenizaão pelo período em que o peruano ficou suspenso no final deste ano. O Rubro-Negro inclusive está em busca de outro atacante e um dos nomes especulados é o de Fred, do Atlético-MG.