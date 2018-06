Felipe Vizeu celebra vitória e fim do jejum de Henrique Dourado

O Flamengo não tomou conhecimento do Fluminense e venceu por 2 a 0, nesta quinta-feira, em Brasília. Mais uma vez, o atacante Felipe Vizeu saiu do banco de reservas e marcou para os rubro-negros. O jogador destacou o triunfo sobre o rival carioca e o fato de ter contribuído em campo.

“É muito importante ajudar a equipe com o gol, ainda mais em uma partida difícil, como um clássico. A vitória é o mais importante, com os três pontos”, comentou o jogador.

Felipe Vizeu também comemorou o fim do jejum de gols do atacante Henrique Dourado, que abriu o placar com gol de pênalti.

“O Henrique Dourado sabe da importância que ele tem para a equipe. Ele se manteve tranquilo e pôde ajudar a equipe com o gol”, concluiu o principal concorrente do titular.

Com o resultado, o Flamengo chegou a 23 pontos e abriu cinco de vantagem para o vice-líder, o Sport. Os rubro-negros podem aumentar a distância para os rivais, pois neste domingo recebem o Paraná, que está na zona de rebaixamento, no Maracanã.