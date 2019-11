Éverton Ribeiro e Pablo Marí não enfrentam o Palmeiras

O técnico Jorge Jesus ganhou dois desfalques no Flamengo para a partida deste domingo, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Pablo Marí e o meia Éverton Ribeiro não foram relacionados para o confronto.

O espanhol já foi baixa contra o Ceará pelo desgaste físico. O defensor não vai enfrentar o Palmeiras por outro motivo, pois foi liberado para retornar ao seu país para renovar o passaporte.

Já Éverton Ribeiro será poupado do jogo deste fim de semana, porque de sentiu dores no joelho após o duelo contra o Ceará.

Quem está relacionado, mas é dúvida, é o zagueiro Rodrigo Caio. O jogador sofreu uma fratura no nariz nesta semana, mas tem treinado com uma proteção no local.

Assim, o Flamengo deve ir a campo com a seguinte formação: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio (Thuler), Rhodolfo e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Diego e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.