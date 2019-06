Estilo de Salles agrada aos jogadores do Flamengo

O Flamengo aguarda a chegada do português Jorge Jesus para ter seu técnico para a sequência da temporada. Enquanto isso não acontece a equipe vai sendo dirigida pelo interino Marcelo Salles, que faz parte da comissão técnica permanente do Rubro-Negro. E à frente do time ele conseguiu dois bons resultados. Estreou batendo o Fortaleza por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Depois, na terça-feira passada, veio o triunfo por 1 a 0 sobre o Corinthians, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e de quebra a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

Os bons resultados mostram que o elenco vem aceitando o trabalho do interino, que assumiu o cargo após o pedido de demissão de Abel Braga. E os atletas flamenguistas são só elogios para o novo comandante.

“O Marcelo já vinha nos auxiliando desde a época do Abel Braga e por isso mesmo o trabalho vem sendo facilitado, pois ele conhece bem os jogadores e permite que todos possam se expressar. Tem sido muito importante”, disse o zagueiro Rodrigo Caio.

Companheiro de Rodrigo Caio na zaga, Léo Duarte é outro a elogiar o treinador interino.

“O relacionamento do elenco com o Marcelo Salles é o melhor possível. Não poderíamos esperar que ele mudasse as coisas de uma hora para outra, pois não é assim que as coisas funcionam e ele é um profissional bem centrado. Mas já conseguiu fazer coisas importantes. Antes, o Willian Arão era quase que um meia. Agora ele prendeu mais o Arão e isso foi importante para fortalecer o setor defensivo. Com certeza pode nos ajudar muito ao longo do ano”, disse ele.

Ainda com Marcelo Salles no comando da equipe, o Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 19h (de Brasília), para medir forças com o Fluminense no clássico carioca da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Maracanã. Neste sábado, Marcelo Salles deverá definir a escalação em treino previsto para a parte da manhã no Ninho do Urubu. Em seguida, começa o perído de concentração.