Empresário que negociava Jorge Jesus no Brasil desabafa após acordo com Fla

O Flamengo anunciou acordo com Jorge Jesus na manhã deste sábado, com vínculo de um ano e início do trabalho nas próximas semanas. No entanto, o empresário brasileiro Cadmo Barros, que negociava o treinador no País, revelou em mensagem enviada ao próprio português que ficou decepcionado com o comportamento do técnico. No áudio, que a Gazeta Esportiva teve acesso, o agente lembrou que chegou a ventilar o nome de Jesus em outros clubes brasileiros, como o São Paulo, mas foi deixado de lado nas conversas com o Rubro-Negro.

“Vi agora que o senhor acertou realmente com o Flamengo. Fico feliz e vou torcer pelo senhor, tenho certeza que vai dar tudo certo. Pelo outro lado fico, de certa forma, triste porque perguntei há três dias e o senhor disse que não era verdade, que era mentira… Que estava acertando com o Pyramids, do Egito”, inicia Cadmo Barros em áudio de WhatsApp.

Depois, o empresário afirma que nenhum clube brasileiro sequer falava no nome de Jorge Jesus por aqui e que, primeiramente, havia divulgado o técnico ao São Paulo e também ao Vasco.

“Fico triste porque até um mês e meio atrás, quando iniciamos aquela conversa em fevereiro, em Dubai, eu comecei a trabalhar o seu nome aqui no futebol brasileiro… Nenhuma imprensa, nenhum clube falava no nome de Jorge Jesus aqui e isso eu digo com todas as letras, ninguém falava no seu nome. Primeiro lhe divulguei no São Paulo, depois falei com outros amigos em clubes e por último até a situação do Vasco, quando saiu a luz verde, com todo mundo falando seu nome aqui no Brasil”, acrescentou.

Na finalização do áudio, pedindo desculpas pelo “desabafo”, o empresário Cadmo Barros ainda afirma que, ao colocar sua cabeça no travesseiro, sabe que o nome de Jorge Jesus foi divulgado pelo seu trabalho e que outras pessoas apenas entraram no meio do caminho.

Jorge Jesus foi anunciado nesta manhã no Flamengo em seu Twitter oficial. O português chegará ao Brasil nas próximas semanas e assumirá a equipe durante a pausa para a Copa América. Ele chega para o lugar de Abel Braga, que havia desembarcado no Ninho do Urubu pela segunda vez na carreira no início deste 2019 e deixou o clube na última quarta-feira.

Confira abaixo todo o áudio do empresário transcrito:

Vi agora que o senhor acertou realmente com o Flamengo. Fico feliz e vou torcer pelo senhor, tenho certeza que vai dar tudo certo. Pelo outro lado, fico, de certa forma, triste porque perguntei há três dias e o senhor disse que não era verdade, que era mentira… Que estava acertando com o Pyramids, do Egito.

Eu quero só esclarecer ao senhor que sou seu amigo, independente de qualquer coisa de negócio, de clube. Sou seu amigo porque gosto do senhor, gosto da sua forma como profissional e quanto o senhor pode ser útil ao futebol brasileiro, pela sua maneira de trabalhar. Mas fico triste porque até um mês e meio atrás, quando iniciamos aquela conversa em fevereiro, em Dubai, eu comecei a trabalhar o seu nome aqui no futebol brasileiro… Nenhuma imprensa, nenhum clube falava no nome de Jorge Jesus aqui e isso eu digo com todas as letras, ninguém falava no seu nome. Primeiro lhe divulguei no São Paulo, depois falei com outros amigos em clubes e por último até a situação do Vasco, quando saiu a luz verde, com todo mundo falando seu nome aqui no Brasil.

Eu sei que o senhor acertou e não tinha nenhuma obrigação de falar comigo, mas só sei que nesse meio apareceram pessoas nos negócios que talvez tenham mais influência nos clubes do Brasil do que eu, mas eu tenho muito conhecimento, graças a Deus, e vou botar a cabeça no travesseiro e dizer: o seu nome foi divulgado aqui pelo trabalho que eu fiz, essas pessoas apenas pegaram pelo meio.

Desculpe o meu desabafo, mas eu não iria me sentir bem se não lhe dissesse isso. Vou ficar torcendo pelo senhor, que tudo dê certo no Flamengo. O senhor vai dirigir um dos melhores clubes do mundo, pode ter certeza disso. Eu confio e acredito no seu trabalho, sei que vai dar certo. Mas também conheço muito o futebol brasileiro e o senhor vai saber gerir essa situação.