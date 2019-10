Em improviso, Rafinha provoca Renato Gaúcho: “Falou muita besteira”

Confira este e outros vídeos em

Após aplicar uma goleada histórica em cima do Grêmio, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, o Flamengo garantiu uma vaga na decisão. Não bastasse o 5 a 0 desmoralizador, Rafinha, durante a comemoração em uma roda de samba, foi flagrado mandando um recado para Renato Portaluppi, técnico do Tricolor. O lateral-direito proferiu as seguintes palavras: “Falou muita besteira. Até que não teve jeito”.

Dias antes do duelo que decidiu o finalista brasileiro da Liberta, Renato Gaúcho e Jorge Jesus fizeram declarações polêmicas sobre qual clube apresentava o melhor futebol. Em entrevista coletiva, o comandante do Imortal provocou o português. “Flamengo joga assim há quatro meses. O Grêmio, há três anos”, comentou.

Além de classificado para a final, o Flamengo é líder isolado do Brasileirão. Querendo manter a distância de 10 pontos para o Palmeiras, vice-líder do Campeonato, o Rubro-Negro volta ao Maracanã para o confronto deste domingo, às 19 horas (de Brasília), contra o CSA.

