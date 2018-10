Dorival espera resolver caso de Diego Alves no Flamengo

Ao saber que seria o reserva de César na partida diante do Paraná, o goleiro Diego Alves ficou revoltado com a decisão da comissão técnica e pediu para ser retirado da delegação que viajou para a capital paranaense. O fato causou mal estar no clube da Gávea, mas o técnico Dorival Júnior acredita que a situação ainda pode se resolvida sem causar danos ao Flamengo que está vivendo um momento importante no Campeonato Brasileiro.

Entrevistado antes do jogo em Curitiba, Dorival elogiou o profissionalismo de Diego Alves e disse esperar que a situação seja resolvida da melhor forma possível, nesta segunda-feira, quando a delegação retornar ao Rio. A ausência do jogador só foi revelada na tarde deste domingo quando o treinador divulgou a lista dos atletas relacionados para a partida.

A atitude de Diego Alves desagradou os dirigentes que prometem punir o jogador. Uma reunião deve ser realizada assim que o grupo retornar para que seja tomada uma decisão sobre a atitude do goleiro e o técnico Dorival Júnior estará presente. a diretoria do Flamengo. Dentro do grupo, a decisão de Diego Alves foi muito mal recebida. Para os atletas, o momento é para o grupo se unir porque está perto de alcançar seus objetivos no Campeonato Brasileiro.

Além disso, todos ressaltam a atitude do meia Diego, um dos mais experientes do elenco e que também perdeu a vaga de titular, após voltar de contusão. Entrevistado após a vitória sobre o Paraná, o jogador garantiu que aceita a reserva sem problemas. Ele entrou durante o segundo tempo e se mostrou feliz pelo resultado obtido pela equipe. “O bem do Flamengo é mais importante do que a minha titularidade”, afirmou o meia.