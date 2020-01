Dirigente do Flamengo segue otimista pela renovação de Gabigol

O Flamengo trabalha para fortalecer o elenco para esta temporada, mas ainda busca a renovação de contrato do atacante Gabigol. O vice de futebol, Marcos Braz, se mostrou otimista quanto a permanência do jogador na Gávea.

“Tivemos uma reunião muito boa. Avançamos na negociação. Eu acredito que até a próxima semana teremos o final. Espero que seja um final feliz”, disse.

Enquanto Gabigol não decide se permanece, os rubro-negros negociam com a Fiorentina o empréstimo do atacante Pedro. Marcos Braz foi mais comedido ao falar sobre a possibilidade do ex-jogador do Fluminense chegar ao clube.

“Continua no início das negociações. Muito no início. A gente conta com a boa vontade do atleta, de uma retomada na carreira aqui no Brasil. Estamos aguardando. Acho que é prudente esperar a manifestação do seu clube. Precisamos esperar como vai ser a negociação entre o atleta e o clube, porque ele foi para lá há pouco tempo. Com certeza estão dirimindo algumas questões”, declarou.

Quem chegou ao Rio de Janeiro foi o atacante Michael. O ex-jogador do Goiás vai realizar exames médicos ainda nesta terça-feira e assinar contrato com o Flamengo.

