Diego sente lesão e desfalca Flamengo contra o Palmeiras

Diego está fora do confronto entre Flamengo e Palmeiras. Nesta terça-feira, por meio de sua conta oficial no Twitter, os cariocas divulgaram a lista de relacionados para a partida sem a presença do meia, que sentiu uma lesão na panturrilha direita.

Os rubro-negros enfrentarão o Verdão em pleno Allianz Parque, às 21h00 (horário de Brasília) desta quarta-feira, pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Contra o Paraná, Diego pediu substituição após sentir dores na região. Depois do incômodo persistir, um exame constatou um edema na panturrilha direita do jogador, que só irá voltar aos gramados após a parada para a Copa do Mundo.

O Flamengo é o atual líder do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos conquistados em 11 rodadas. A equipe, comandada por Maurício Barbieri, está seis pontos à frente do Atlético-MG, segundo colocado.