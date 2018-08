Diego lamenta desorganização do Flamengo em derrota para o Cruzeiro

Após a derrota do Flamengo por 2 a 0 para o Cruzeiro em pleno Maracanã, o meia Diego foi um dos poucos jogadores do time carioca a parar para falar com a imprensa. O experiente meia não poupou críticas ao desempenho da equipe no primeiro confronto válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América.

“Tivemos muita correria e pouca eficiência, enquanto eles tiveram chances e fizeram”, resumiu o camisa 10.

Para Diego, o resultado foi decepcionante dentro daquilo que o Flamengo projetou para a temporada, mas, por outro lado, o articulador garantiu que o sonho de conquistar a Libertadores ainda não terminou.

“Vamos seguir na luta e tentar buscar a virada”, afirmou.

O meia Everton Ribeiro também analisou o resultado e não deixou de elogiar a postura do Cruzeiro. Para o ex-cruzeirense, o Flamengo precisa voltar a ser compacto no segundo jogo e evitar se desorganizar na partida de volta, em Belo Horizonte.

“Temos que acertar no Mineirão. Sabemos que não fizemos um bom jogo e precisamos melhorar”, concluiu.