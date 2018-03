Diego Alves lamenta chances perdidas, mas já pensa no Emelec

O Flamengo somou seu segundo revés no Campeonato Carioca ao perder para o Macaé, neste sábado, na Região dos Lagos. O resultado foi a primeira derrota dos rubro-negros para o rival na história, fato que não agradou o goleiro Diego Alves, que destacou as chances de vencer desperdiçadas pelos flamenguistas.

“Acho que tivemos muitas chances no primeiro tempo. No segundo, o Macaé aproveitou a chance e se fechou. A expulsão nos prejudicou muito, pois não conseguimos mais criar boas jogadas”, disse.

Agora, o goleiro rubro-negro já voltou o foco para o Emelec-EQU, próximo adversário do Flamengo na Libertadores, pela segunda rodada da fase de grupos. Apesar de deixar a derrota deste sábado para trás, Diego Alves torce para que o elenco aprenda com os erros cometidos contra o Macaé para que não voltem a se repetir no importante duelo do meio de semana.

“Na quarta-feira é outra competição. Hoje, o Macaé conseguiu aproveitar a primeira boa jogada de contra-ataque para fazer o gol. Agora vamos estudar o próximo adversário para não sermos surpreendidos”, declarou.

Com nove pontos, o Flamengo está na segunda posição do grupo B da Taça Rio, atrás do Vasco. Na última rodada da fase de classificação, os rubro-negros terão pela frente a Portuguesa, que também luta por um lugar na semifinal do segundo turno do Campeonato Carioca.